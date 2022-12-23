В Калужской области разыскивают пропавшую 80-летнюю женщину

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» в пятницу, 23 декабря, сообщил о поиске 80-летней пенсионерки Евдокии Ивановны Хоха (Девицкая, Некрасова, Казаринова) из села Ильинское Малоярославецкого района Калужской области.

Ее местонахождение неизвестно с 22 декабря.

Приметы пропавшей: рост 150 см, телосложение худощавое, волосы седые короткие, глаза серые. Была одета в коричневое пальто на пуговицах, синий халат, черные рейтузы, серую вязаную шапку и черные сапоги-дутики.

Информацию о местонахождении пропавшей вы можете сообщить на горячую линию: 8(800)700-54-52 или на номер «112».

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