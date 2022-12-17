В Малоярославце за одну ночь сгорела баня и ангар

В ночь на субботу, 17 декабря, в Малоярославце произошло сразу несколько серьезных пожаров.

Практически одновременно – около четырех часов утра – загорелись два объекта. В СНТ «Русь» произошел пожар в бане. А в деревне Терентьево загорелся ангар. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области, на место выезжали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС. Выяснять причины ЧП будут инспекторы ГПН.

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