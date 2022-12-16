Житель Калужской области перевел мошенникам 100 000 рублей, пытаясь купить машину

Житель Малоярославца увидел в Интернете объявление о продаже автомобиля и заинтересовался им. Он позвонил владельцу машины, чтобы узнать все детали сделки.

Незнакомец заверил, что сам приедет к покупателю и покажет авто. Однако для подтверждения серьезности намерений попросил прислать ему на карту задаток в 10 000 рублей.

Мужчина согласился и перевел назначенную сумму. Позже ему позвонил продавец с просьбой отправить еще 90 000 рублей, которые ему нужны для погашения ипотеки. Собеседник пообещал сразу же после перевода денег привезти автомобиль к дому мужчины.

На этот раз житель Малоярославца снова поверил и перечислил свои сбережения. После чего номер продавца уже был недоступен, а объявление на сайте заблокировали.

В пятницу, 16 декабря, в УМВД России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Мошенничество».

Расследование продолжается.

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