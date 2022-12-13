Прокуратура взяла на контроль ситуацию с ямами на Киевской трассе в Калужской области

В течение нескольких последних дней жители Калужской области жаловались в социальных сетях на ужасное состояние дорожного полотна на Киевской трассе.

В особенности после недавних дождей досталось участку шоссе в Малоярославецком районе, где из-за образовавшихся ям, как уверяют водители, их автомобили получили повреждения.

Как сообщили во вторник, 13 декабря, в прокуратуре региона, прокурор области Константин Жиляков поручил проверить информацию о повреждении автомобилей на шоссе.

Кроме того, остальные владельцы машин, которые также пострадали из-за дыр в асфальте, могут сообщить об этом дежурному прокурору по телефону: 8(910)520-31-09.

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