В Калужской области скончался бывший министр здравоохранения Сергей Степанов

Как сообщили в воскресенье, 11 декабря, в областном Минздраве, скончался бывший главврач Малоярославецкой районной больницы, руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования региона и экс-министра здравоохранения области Сергей Степанов.

Свои соболезнования сегодня выразил нынешний руководитель калужского Минздрава Константин Пахоменко.

- Искренне и глубоко сочувствую родным и коллегам, - написал он в соцсетях. - Трудно переоценить вклад Сергея Владимировича в развитие системы здравоохранения области, он неоднократно был награжден ведомственными и областными наградами. Светлая память и уважение к Сергею Владимировичу сохранятся в сердцах его родных, пациентов и коллег.

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