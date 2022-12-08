Два человека погибли во время пожара в жилом доме в Калужской области
В четверг, 8 декабря, в жилом доме на улице Парковой в Малоярославце произошел пожар.
Как сообщили в прокуратуре Калужской области, к сожалению, в результате ЧП погибли два человека. По предварительным данным, возгорание произошло около 11 часов утра. В данном доме проживала 78-летняя женщина и ее 51-летний сын. Во время тушения пожарные обнаружили два трупа.
Сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего. На место выехал прокурор Малоярославецкого района.
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