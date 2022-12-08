В Калужской области два человека погибли в ДТП с фурой и «Газелью»

Смертельная авария произошла на Киевском шоссе в районе Малоярославца в четверг, 8 декабря.

В 12:30 на 113-м километре трассы М-3 «Украина» фуру, которая собиралась, остановиться перед светофором, вынесло на встречную полосу, где в этот момент двигалась грузовая «Газель», в которой находилось пять человек.

В результате лобового столкновения двое – водитель и пассажир грузовика – погибли на месте. Трое получили серьезные травмы, сейчас они находятся в больнице.

Как сообщили в прокуратуре Калужской области, в данный момент устанавливаются все обстоятельства этого происшествия.

- Прокурор Малоярославецкого района выехал на место ДТП для координации работы правоохранительных органов, - добавили в ведомстве.

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