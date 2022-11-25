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В Калужской области задержали курьера, который передавал мошенникам деньги пенсионеров

Диана Коршикова
Опубликовано: 25.11.2022 10:06 1 362
В Калужской области задержали курьера, который передавал мошенникам деньги пенсионеров

Все мы знаем о мошеннической схеме, когда пожилым людям звонят якобы их родственники и рассказывают о том, что они попали в аварию. А, чтобы не сесть за решетку, нужно срочно передать деньги курьеру, который сейчас подъезд и заберет нужную сумму.

На такую уловку попалось множество жителей региона, однако, как сообщили в пятницу, 25 ноября, в УМВД России по Калужской области, полицейским удалось задержать одного из курьеров. Правоохранители установили возможную причастность мужчины к преступлениям, совершенным в отношении четырех пожилых жителей Малоярославецкого района. В общей сложности они передали ему порядка 2 миллионов рублей.

Так, например, одной из потерпевших поступил звонок, на том конце трубки раздался громкий женский плач. Подумав, что это звонит дочь, пенсионерка назвала ее по имени и спросила, что же случилось. Та сообщила, что якобы перебегала дорогу в неположенном места и стала виновницей аварии, в которой сильно пострадала другая женщина. И чтобы избежать уголовного наказания ей нужны деньги для возмещения ущерба. Мол, сейчас приедет курьер и заберет накопленные сбережения. 

По аналогичной схеме свои деньги потеряли еще трое жителей Малоярославца. Как полагают оперативники, получив нужную сумму, подозреваемый переводил деньги своим сообщникам, оставляя часть себе в качестве вознаграждения.

В данный момент мужчина заключен под стражу, расследование продолжается.

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 25.11.2022 10:06 1 362
Тэги: малоярославец криминал
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