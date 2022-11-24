В Калужской области кошка выжила после трех ударов током

Чудесный случай спасения на днях произошел в Малоярославце.

Из-за холодов уличная кошка залезла в трансформаторную будку, чтобы погреться. Пока животное там находилось, в будке трижды выключался и включался свет, из-за чего несчастная кошка получила разряд тока в 380 Вольт.

От сильнейшей боли она начала громко кричать и просить о помощи, и к счастью люди ее услышали. Прохожие вызволили животное и отвезли его в ветклинику «Татошка».

- Каким-то невероятным чудом кошка осталась жива, но у нее большие проблемы со здоровьем: передние лапки, скорее всего, под ампутацию. Наши врачи делают все возможное, чтобы сохранить конечности животного, - сообщили в ветеринарном центре.

Сейчас на лечение кошечки требуется финансовая помощь. По словам сотрудников клиники, деньги можно перевести по номеру телефона 8(906)641-85-01 - Романова Анна Геннадьевна. Обязательно поставьте пометку: «кошке из трансформаторной будки».

Также ветеринары просят жителей воздержаться от советов усыпить животное, чтобы якобы его не мучить – за жизнь кошки будут продолжать бороться!

Видео о том, в каком состоянии сейчас находится кошка можно посмотреть в телеграм-канале «Перископ Обнинска».⠀

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