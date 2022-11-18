Жительница Калужской области получала выплаты за выдуманного ребенка

В феврале 2021 года жительница Малоярославца подала заявление на получение социальных выплат. Однако свидетельство о рождении ребенка, которое она предоставила, оказалось фальшивым. На самом деле никакого ребенка у женщины не было.

За выплатами она приходила в течение восьми месяцев. За это время она получила более 500 000 рублей.

На данный момент женщина находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщили в УМВД России по Калужской области.

Ведется расследование.

Кстати, это уже не первый случай получения выплат за несуществующих детей, буквально на той неделе мы рассказывали, что другая жительница Малоярославца в течение нескольких лет получала деньги сразу за двух выдуманных младенцев.

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