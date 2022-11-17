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Организаторов незаконных свалок в Калужской области будут ловить с помощью фотоловушек

Диана Коршикова
Опубликовано: 17.11.2022 10:09 4 595
Организаторов незаконных свалок в Калужской области будут ловить с помощью фотоловушек

Тема несанкционированных свалок в Малоярославеце в этом году, пожалуй, является одной из центральных.

Практически каждую неделю власти вновь и вновь обращаются к жителям с просьбой не устраивать стихийных свалок и не заваливать отходами территории контейнерных площадок. Чиновники грозят жителям серьезными штрафами, однако дисциплинированнее от этого граждане пока все равно не становятся.

На этой неделе в администрации города тему мусора обсудили вновь. Мэрия намерена продолжать работу по установлению личностей правонарушителей, которые выкидывают несанкционированный мусор на контейнерные площадки. Более того, на нескольких площадках установят фотоловушки. Тогда грязнулям будет уже точно не отвертеться.

Виновников привлекут к административной ответственности, они должны будут заплатить штраф в размере 5 000 рублей.

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Диана Коршикова
Опубликовано: 17.11.2022 10:09 4 595
Тэги: малоярославец жкх
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