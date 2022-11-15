В Калужской области на уроке «Разговоры о важном» школьникам поручили раскрасить флаг ЛГБТ

Не секрет, что в стране последние месяцы активно прорабатывается закон о запрете пропаганды ЛГБТ. На этом фоне довольно странным выгляди задание для детей, которое в понедельник, 14 ноября, пришлось выполнить первоклашкам малоярославецкой школы №1. Их попросили разукрасить флаг толерантности. А точнее - флаг ЛГБТ.

Свое негодование родители озвучили в соцсетях правительства Калужской области. По их словам, задание раскрасить флаг ЛГБТ малышам дали в рамках урока «Разговоры о важном». Также опросник включал календарь, в котором надо было указать дату, когда отмечается Международный день толерантности, а также список слов, где нужно было вычеркнуть лишнее - то есть, понятия, которые не подходили толерантному человеку.

Что примечательно, на фото данного задания, которое выложили родители в соцсетях, видно, что первоклашка безошибочно нарисовал последовательность цветов флага ЛГБТ. Вряд ли он с младенчества знал такие тонкости - логично предположить, детям продемонстрировали нужную расцветку, чтобы они не путали ее с обычной радугой.

- Это патриотизм и традиционные ценности, ради которых в расписание учебного плана впихнули «Разговоры о важном»? Что вообще происходит с нашим образованием? Кто ответит за пропаганду ЛГБТ первоклашкам? – интересуются возмущенные родители.

Как пояснили в министерстве образования Калужской области, в этот день во всех школах страны проходили занятия, посвященные изучению многообразия культур народов России.

- Некоторые педагоги самостоятельно уделили внимание Международному дню толерантности, используя материалы из открытых источников. Материалы были направлены исключительно на раскрытие понятия толерантности как уважения и доброжелательности, - заверили в ведомстве.

Родители же данный ответ расценили как прививание их детям уважения и доброжелательности к нетрадиционным ЛГБТ-ценностям и использование их символики в госучреждениях, что, в принципе, вполне себе можно расценить как пропаганду, с которой сейчас все так борются.

Тем не менее, областное министерство образования очевидно встало на сторону малоярославецкой школы и сейчас активно отбивается от нападок родителей, которые по праву недоумевают от радужных заданий первого класса.

В общем, ситуация щекотливая…

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