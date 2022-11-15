Обнинск Калуга
Главная Новости Малоярославец
Мобилизация

В Калужской области на уроке «Разговоры о важном» школьникам поручили раскрасить флаг ЛГБТ

Диана Коршикова
Опубликовано: 15.11.2022 14:10 9 1020
В Калужской области на уроке «Разговоры о важном» школьникам поручили раскрасить флаг ЛГБТ

Не секрет, что в стране последние месяцы активно прорабатывается закон о запрете пропаганды ЛГБТ. На этом фоне довольно странным выгляди задание для детей, которое в понедельник, 14 ноября, пришлось выполнить первоклашкам малоярославецкой школы №1. Их попросили разукрасить флаг толерантности. А точнее - флаг ЛГБТ.

Свое негодование родители озвучили в соцсетях правительства Калужской области. По их словам, задание раскрасить флаг ЛГБТ малышам дали в рамках урока «Разговоры о важном». Также опросник включал календарь, в котором надо было указать дату, когда отмечается Международный день толерантности, а также список слов, где нужно было вычеркнуть лишнее - то есть, понятия, которые не подходили толерантному человеку. 

Что примечательно, на фото данного задания, которое выложили родители в соцсетях, видно, что первоклашка безошибочно нарисовал последовательность цветов флага ЛГБТ. Вряд ли он с младенчества знал такие тонкости - логично предположить, детям продемонстрировали нужную расцветку, чтобы они не путали ее с обычной радугой.

- Это патриотизм и традиционные ценности, ради которых в расписание учебного плана впихнули «Разговоры о важном»? Что вообще происходит с нашим образованием? Кто ответит за пропаганду ЛГБТ первоклашкам? – интересуются возмущенные родители.

Как пояснили в министерстве образования Калужской области, в этот день во всех школах страны проходили занятия, посвященные изучению многообразия культур народов России.

- Некоторые педагоги самостоятельно уделили внимание Международному дню толерантности, используя материалы из открытых источников. Материалы были направлены исключительно на раскрытие понятия толерантности как уважения и доброжелательности, - заверили в ведомстве.

Родители же данный ответ расценили как прививание их детям уважения и доброжелательности к нетрадиционным ЛГБТ-ценностям и использование их символики в госучреждениях, что, в принципе, вполне себе можно расценить как пропаганду, с которой сейчас все так борются. 

Тем не менее, областное министерство образования очевидно встало на сторону малоярославецкой школы и сейчас активно отбивается от нападок родителей, которые по праву недоумевают от радужных заданий первого класса.

В общем, ситуация  щекотливая… 

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.

Диана Коршикова
Опубликовано: 15.11.2022 14:10 9 1020
Тэги: малоярославец образование дети
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 9 шт.
загрузка комментариев
Новости партнеров
Тайский массаж улучшит здоровье и раскроет чувствительность
Современные тенденции в сфере ритуальных услуг
Как исправить кредитную историю?

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

     

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru