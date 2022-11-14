В Малоярославце во время ремонта повредили газопровод

Как сообщил глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов в понедельник, 14 ноября, в ходе ремонтно-строительных работ на линиях электроснабжения в селе Коллонтай был повреждён газопровод высокого давления.

По его словам, в результате аварии без газа остались 219 домовладений в Ратманово, Потресово, Анисимово, СНТ «Весна», ТСН «Ратманово». Без света сидят жители пяти населенных пунктов.

В данный момент сотрудники «Тарусамежрайгаза» пытаются восстановить подачу электроэнергии. Свет могут подать уже у 18:00, а вот газ появится, скорее всего, не раньше 20:00.

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