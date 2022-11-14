Власти Малоярославца отказались от гуляний и фейерверков в новогоднюю ночь
В понедельник, 14 ноября, в администрации Малоярославецкого района прошла еженедельная планерка. Среди прочих вопросов, обсуждалась и подготовка к новогодним праздникам.
Глава района Вячеслав Парфенов поручил установить все ёлки и фигуры до 1 декабря. Также к этому сроку должны быть готовы спектакли и сказки для детей.
Однако, по его словам, праздничные гуляния в новогоднюю ночь и салюты в этом году проводиться не будут.
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