Жительница Малоярославца продала свою квартиру и отправила мошенникам два миллиона

В понедельник, 14 ноября, в УМВД России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Жительнице Малоярославца позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он сообщил женщине, что мошенники выставили на аукцион ее квартиру, написав доверенность от ее имени. Незнакомец заверил, что для поимки преступников необходимо выполнить определенные действия.

Далее жительницу Малоярославца убедили, что ей нужно продать квартиру и перечислить деньги на счет. Ей пообещали вернуть имущество и деньги, как только найдут мошенников.

Женщина последовала инструкциям и после продажи квартиры перечислила на счет два миллиона рублей. Но на этом спектакль не закончился.

Позже женщине позвонил уже другой неизвестный и также представился полицейским. Он стал утверждать, что на самом деле мошенник - тот, с кем она общалась до этого, но он уже арестован. Вернуть квартиру можно, если женщина переведет 300 000 рублей.

В тот момент потерпевшая поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Расследование продолжается.

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