В Парке Победы Малоярославецкого района высадили аллею из туй и кленов

В пятницу, 11 ноября, в посёлке Головтеево Малоярославецкого района состоялась патриотическая акция, в рамках которой в Парке Победы высадили клены, туи и сирень.

Лопатами в этот день орудовали чиновники, сотрудники прокуратуры и школьники.

По словам главы района Вячеслава Парфёнова, долгие годы на этом месте был пустырь, однако с помощью участия в президентской программе «Городская комфортная среда» властям удалось привести эту территорию в порядок.

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