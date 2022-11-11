Юный герой из Малоярославца получил награду за спасение влюбленной пары

В пятницу, 11 ноября, сенаторы РФ Анатолий Артамонов и Александр Савин торжественно вручили медали Совета Федерации «За проявленное мужество». Среди награжденных был юноша из Малоярославца Даниил Грачев.

Парень помог влюбленной паре справиться с хулиганами. Даниил оказался, что называется, в нужное время в нужном месте. Он увидел, как компания дебоширов пристала к молодой паре и начала избивать парня девушки. Но Даниил не растерялся и сразу же бросился на помощь, разогнав бандитов, которым пришлось с позором ретироваться. Ну, а как могло быть иначе, если парень обладает навыками рукопашного боя!

Также среди награжденных были студены Перемышльского техникума эксплуатации транспорта Олег Волкоедов и Иван Чернов. Летом они спасли тонущего мальчика.

Героев поздравил губернатор Владислав Шапша.

- Олег и Иван хотят стать инженерами, а Данила – служить в МЧС. Какую бы профессию ребята ни выбрали, они уже по делам и поступкам - настоящие мужчины! – заявил глава региона.

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