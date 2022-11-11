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В Калужской области женщина три года получала детские пособия за своих несуществующих детей

Диана Коршикова
Опубликовано: 11.11.2022 16:52 0 776
В Калужской области женщина три года получала детские пособия за своих несуществующих детей

Возмутительная история произошла в Малоярославце. Местная 55-летняя жительница решила хитроумным путем получить от государства деньги.

В 2019 году у некоего гражданина она приобрела изготовленные производством АО «Гознак» свидетельства о рождении на двоих детей, которых якобы в том же году она произвела на свет.

Лже-мамаша отправилась в Отдел соцполитики Малоярославца и оформила детские пособия, после чего каждый месяц ей стали приходить деньги на несуществующих малышей. За последующие три года она получила от государства более 660 000 рублей, с учетом всех пособий и соцвыплат, полагающихся матери двоих детей. Деньги же она просто тратила на свои нужды.

Как сообщили в четверг, 10 ноября, в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Калужской области, за мошенничество при получении выплат суд назначил виновной наказание в двух лет лишения свободы условно. 

Кроме того, прокуратура заявила гражданский иск в интересах муниципального образования МР «Малоярославецкий район» о возмещении причиненного ущерба, который также был удовлетворен. Мать несуществующих детей уже вернула государству все до копейки.

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 11.11.2022 16:52 0 776
Тэги: малоярославец общество
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