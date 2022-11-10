Малыши спят в сыром помещении в детсаду Калужской области

Жители Малоярославца пожаловались на сырость и рваные раскладушки в детском саду «Ромашка».



В четверг, 10 ноября, глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфёнов лично приехал на встречу с родителями.



Он осмотрел здание сада и поручил до конца этого года провести в нем обследование фундамента. После чего власти примут решение насчет ремонта и обустройства групп.

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