Малыши спят в сыром помещении в детсаду Калужской области
Жители Малоярославца пожаловались на сырость и рваные раскладушки в детском саду «Ромашка».
В четверг, 10 ноября, глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфёнов лично приехал на встречу с родителями.
Он осмотрел здание сада и поручил до конца этого года провести в нем обследование фундамента. После чего власти примут решение насчет ремонта и обустройства групп.
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