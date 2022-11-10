В Калужской области живодёр изуродовал собаку

Во вторник, 8 ноября, в Малоярославце нашли изуродованную собаку. Об этом сообщили в местном ветеринарном центре.



Это далеко не первый случай жесточайшего обращения с животными в городе.

Фотография вызывает ужас: как такое можно было сотворить с беззащитным существом?



У пса обнаружили два ножевых ранения под челюстью и большой разрез сбоку. Его организм был крайне истощен, так как сам принимать пищу и воду он не мог.



Животное перенесло экстренную четырехчасовую операцию.



- На данный момент песик начинает самостоятельно есть и пить, - рассказали в ветцентре. - Собака пока будет жить при клинике. В дальнейшем планируем отдать в хорошую и любящую семью - не на цепь!



Откликнулись на помощь в спасении собаки более ста человек. Самое страшное уже позади.



Теперь статному черному псу выбирают имя.



- Хэлд - в переводе с голландского герой, - предложила в комментариях Юлия.



Среди популярных вариантов Чарли, символизирующий мужество, и Тони - кинематографическая отсылка к «Лицу со шрамом».



Жители Малоярославца надеются, что полиция обратит внимание на этот случай и отыщет живодера.

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