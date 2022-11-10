В Калужской области живодёр изуродовал собаку
Во вторник, 8 ноября, в Малоярославце нашли изуродованную собаку. Об этом сообщили в местном ветеринарном центре.
Это далеко не первый случай жесточайшего обращения с животными в городе.
Фотография вызывает ужас: как такое можно было сотворить с беззащитным существом?
У пса обнаружили два ножевых ранения под челюстью и большой разрез сбоку. Его организм был крайне истощен, так как сам принимать пищу и воду он не мог.
Животное перенесло экстренную четырехчасовую операцию.
- На данный момент песик начинает самостоятельно есть и пить, - рассказали в ветцентре. - Собака пока будет жить при клинике. В дальнейшем планируем отдать в хорошую и любящую семью - не на цепь!
Откликнулись на помощь в спасении собаки более ста человек. Самое страшное уже позади.
Теперь статному черному псу выбирают имя.
- Хэлд - в переводе с голландского герой, - предложила в комментариях Юлия.
Среди популярных вариантов Чарли, символизирующий мужество, и Тони - кинематографическая отсылка к «Лицу со шрамом».
Жители Малоярославца надеются, что полиция обратит внимание на этот случай и отыщет живодера.
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