С кладбища в Малоярославце украли мраморную плиту
Глава администрации города Малоярославца Михаил Крылов на этой неделе провел очередной личный приём граждан.
В основном, как обычно, люди обращались с жилищными проблемами, а также с вопросами благоустройства придомовых территорий.
Однако одно из обращений выбилось из этого списка – главе администрации пожаловались на то, что кто-то своровал с кладбища мраморную плиту.
- Подобные действия, однозначно, недопустимы, - уверен Михаил Крылов. - Данный вопрос городская администрация будет решать совместно с правоохранительными и надзорными органами.
Мэр также заверил, что виновные непременно будут привлечены к ответственности.
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