С кладбища в Малоярославце украли мраморную плиту

Глава администрации города Малоярославца Михаил Крылов на этой неделе провел очередной личный приём граждан.

В основном, как обычно, люди обращались с жилищными проблемами, а также с вопросами благоустройства придомовых территорий.

Однако одно из обращений выбилось из этого списка – главе администрации пожаловались на то, что кто-то своровал с кладбища мраморную плиту.

- Подобные действия, однозначно, недопустимы, - уверен Михаил Крылов. - Данный вопрос городская администрация будет решать совместно с правоохранительными и надзорными органами.

Мэр также заверил, что виновные непременно будут привлечены к ответственности.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.