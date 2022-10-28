Пока калужанин спал, жители Малоярославца угнали и разбили его машину

Житель Калуги приехал на своей машине к другу в Малоярославец.

К компании мужчин присоединился родственник друга. Они начали выпивать. Через какое-то время калужанин заснул. А вот остальные хотели продолжать застолье, поэтому решили сходить в магазин за добавкой.



У родственника появилась идея отправиться в магазин на машине гостя. Однако добраться им так и не удалось. Водитель не справился с управлением, и они улетели в кювет.



В пятницу, 28 октября, в УМВД России по Калужской области сообщили о возбуждении на угонщика уголовного дела по статье УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».



Сейчас он находится под подпиской о невыезде.



Расследование продолжается.

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