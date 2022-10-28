Пока калужанин спал, жители Малоярославца угнали и разбили его машину
Житель Калуги приехал на своей машине к другу в Малоярославец.
К компании мужчин присоединился родственник друга. Они начали выпивать. Через какое-то время калужанин заснул. А вот остальные хотели продолжать застолье, поэтому решили сходить в магазин за добавкой.
У родственника появилась идея отправиться в магазин на машине гостя. Однако добраться им так и не удалось. Водитель не справился с управлением, и они улетели в кювет.
В пятницу, 28 октября, в УМВД России по Калужской области сообщили о возбуждении на угонщика уголовного дела по статье УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Расследование продолжается.
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