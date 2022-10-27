В Калужской области в ДТП со скорой пострадали четыре человека
В среду вечером, 26 октября, в Малоярославце на улице Успенской произошла серьезная авария с участием машины скорой помощи.
По предварительным данным, 57-летний водитель скорой, выезжая на главную, не уступил дорогу автомобилю BMW X5, который двигался справа и имел преимущество. В результате столкновения пострадали четыре человека: водитель скорой и его пассажир, а также женщина-водитель иномарки и 6-летняя девочка.
Всем пострадавшим оказывали помощь специалисты Регионального центра скорой медицинской помощи Медицины Катастроф. Водителя скорой доставили в Центральную районную больницу Малоярославца, двух других взрослых участников ДТП – в ЦРБ по городу Калуги. Девочку направили в Калужскую областную клиническую детскую больницу.
В четверг, 27 октября, прокуратура Малоярославецкого района организовала проверку по факту данного ДТП.
- В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, - отметили в ведомстве. - По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.
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