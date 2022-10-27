Житель Калужской области выплатит женщине компенсацию за укус своей собаки

В декабре прошлого года жительница Малоярославца и ее знакомая выгуливали собак.



Неожиданно к ним подбежала собака породы акита-ину без намордника. Она повалила знакомую женщины и порвала ей куртку. Тогда другая женщина начала отгонять собаку палкой, однако та вцепилась в ее правую руку и прокусила ее.



Потерпевшей пришлось обращаться к нейрохирургу и делать операцию, чтобы восстановить двигательную способность руки.



В суде хозяин собаки заплатил женщине 10 000 рублей в качестве морального ущерба. Об этом сообщили в среду, 26 октября, в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Калужской области.



В итоге суд постановил взыскать с мужчины компенсацию 35 000 рублей в пользу потерпевшей.

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