В деревне под Малоярославцем сгорела хозпостройка

Во вторник, 25 октября, произошел пожар в Малоярославецком районе. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

Около 3-х часов ночи в деревне Сокольники-2 на улице Варшавское шоссе огонь охватил хозяйственную постройку. К счастью, обошлось без жертв.

Для тушения на место происшествия выехали восемь пожарных. Причины возгорания выясняются.

МЧС напоминает: будьте осторожны в обращении с огнем. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, звоните по номеру 101.

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