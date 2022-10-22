В Калужской области перезахоронили останки семерых солдат

В субботу, 22 октября, в селе Кудиново Малоярославецкого района прошла церемония перезахоронения останков воинов, павших в боях во время Великой Отечественной войны.

Это печальное место – одна из первых братских могил на территории Малоярославецкого района. Солдаты, павшие на подступах к Москве, были захоронены здесь в самом начале войны. Поисковые работы в рамках Вахты памяти здесь начались лишь в 1975 году. С тех пор они не прекращаются.

Поисковики Калужской области ежегодно находят останки бойцов и по возможности стараются установить их личности. В этот раз из семерых найденных человек опознать удалось лишь одного.

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