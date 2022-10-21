Власти Малоярославецкого района помогли мобилизованному жениху заключить брак в учебке

Недавно мы сообщали о том, что во время визита главы администрации Малоярославецкого района Вячеслава Парфенова в Ногинск, один из мобилизованных ребят попросил его помочь организовать роспись со своей любимой.

Желание бойца было выполнено - в среду, 19 октября, молодой человек заключ брак со своей возлюбленной.

- Желаем молодожёнам достойно пройти выпавшие на их долю трудности, сохранить и пронести через года свою любовь и по возвращении жить вместе долго и счастливо и, конечно же, родить и вырастить хороших детей! – сказал глава района.

Также Парфенов призвал всех, кто еще не успел попросить прощения, сделать предложение или признаться в любви - не ждать повестки и не тормозить.

- Жить, любить, творить надо здесь и сейчас, - уверен малоярославецкий глава.

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