Мобилизованный житель Малоярославца попросил зарегистрировать брак с любимой в учебке Ногинска

Глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов в конце прошлой недели вновь посетил Ногинск, где проходят подготовку мобилизованные жители Калужской области.

Он побывал на учебном полигоне, осмотрел условия размещения бойцов и лично пообщался с ребятами. По его словам, в основном к нему от них поступили вопросы личного характера.

- Например, просьба оказать содействие в регистрации брака с любимой девушкой. Приложим все усилия, чтобы помочь появиться ещё одной семье! – заверил Парфенов. - Держим руку на пульсе по своевременной обратной связи с каждым мобилизованным парнем.

Кстати, в свой первый визит глава района встретил здесь своих сослуживцев, а ныне - прапорщиков и офицеров. В этот же раз он увидел здесь своего однокашника.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.