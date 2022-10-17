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Мобилизованный житель Малоярославца попросил зарегистрировать брак с любимой в учебке Ногинска

Диана Коршикова
Опубликовано: 17.10.2022 13:00 0 1628
Мобилизованный житель Малоярославца попросил зарегистрировать брак с любимой в учебке Ногинска

Глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов в конце прошлой недели вновь посетил Ногинск, где проходят подготовку мобилизованные жители Калужской области.

Он побывал на учебном полигоне, осмотрел условия размещения бойцов и лично пообщался с ребятами. По его словам, в основном к нему от них поступили вопросы личного характера.

- Например, просьба оказать содействие в регистрации брака с любимой девушкой. Приложим все усилия, чтобы помочь появиться ещё одной семье! – заверил Парфенов. - Держим руку на пульсе по своевременной обратной связи с каждым мобилизованным парнем.

Кстати, в свой первый визит глава района встретил здесь своих сослуживцев, а ныне - прапорщиков и офицеров. В этот же раз он увидел здесь своего однокашника.

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Диана Коршикова
Опубликовано: 17.10.2022 13:00 0 1628
Тэги: малоярославец мобилизация общество
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