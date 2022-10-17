В Малоярославце мужчина обокрал родственника, чтобы устроить путешествие в Санкт-Петербург

Некоторое время назад к жителю Малоярославецкого района пришел в гости его родственник. Мужчины немного пообщались, после чего гость заявил, что у него срочные дела и в спешке покинул дом.

Правда, ушел он не один, а прихватив с собой хозяйский планшет и два золотых кольца, которые он нашел в шкатулке. Владелец имущества обратился в полицию, и, как сообщили в понедельник, 17 октября, в УМВД России по Калужской области, полицейским удалось задержать похитителя… в Ленинградской области.

Как оказалось, мужчина уже давно собирался поехать в гости к своим питерским друзьям, только денег у него на это не было. Поэтому он просто взял и обокрал своего родственника. Продав планшет и кольца третьим лицам, он купил билет на поезд и уехал в Ленинградскую область, где собственно его в итоге и задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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