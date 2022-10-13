Жители, бизнесмены и волонтеры Малоярославца собрали комплекты вещей для мобилизованных

В четверг, 13 октября, в Малоярославце была отправлена в учебку очередная группа мобилизованных.

Как сообщил глава района Вячеслав Парфенов, каждого призванного по повестке обеспечили первоочередным набором необходимых вещей.

Помимо этого позаботились о родственниках - им рассказали об областной соцподдержке, дали разъяснения по кредитным каникулам и единовременной выплате, о которой вчера сообщил губернатор Владислав Шапша.

Отдельно Парфенов поблагодарил жителей, местных предпринимателей и ряд городских организаций за то, что они помогли собрать ребят в дорогу.

- Горжусь, что у нас в районе дружный и сплоченный народ! – сказал Вячеслав Парфенов. - Особые слова благодарности девчонкам-волонтёрам, которые постоянно на связи и осуществляют не только сбор средств, а и снаряжают каждого мобилизованного комплектом необходимых вещей, медикаментами и сухпайками. Вместе мы сила!

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