Коммунальщики из Жукова выехали на восстановление Первомайска

Как сообщил глава администрации Жуковского района Анатолий Суярко, в среду, 12 октября, лучшие кадры в сфере жуковского ЖКХ отправились в город Первомайск Луганской народной республики, чтобы оказать помощь в восстановлении города.

- В составе делегации выехали руководитель МУП «ЖилСервис» Игорь Федчишин и его команда, - уточнил Анатолий Владимирович. - Во главе отбывающих мой заместитель Александр Ерыгин. Основная задача в Первомайске - обеспечить тёплом жилые дома. Парни, я уверен, что вы с этой задачей справитесь на отлично! Ждём вас домой, встречать будем торжественно!

Помимо прочего Суярко передал главе Первомайска подарок - портрет великого полководца Георгия Константиновича Жукова.

- Ведь, там где Жуков, там Победа! – подчеркнул районный глава.

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