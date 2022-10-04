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Под Жуковом водитель-наркоман насмерть сбил байкера

Диана Коршикова
Опубликовано: 04.10.2022 15:00 1 1311
Под Жуковом водитель-наркоман насмерть сбил байкера

В июне прошлого года в Жуковском районе произошла страшная авария.

Ранее судим 36-летний мужчина будучи в состоянии наркотического опьянения совершил ДТП. На 25-м километре дороги Белоусово-Высокини-Серпухов он, управляя автомобилем «Лада Самара», решил совершить обгон и с превышением скорости выехал на встречу, где врезался в мотоцикл, который двигался по своей полосе. От полученных травм водитель байка скончался.

Как сообщили в понедельник, 3 октября, в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Калужской области, в судебном заседании мужчина не признавал свою вину и от дачи показаний отказался. Однако суд посчитал его вину доказанной.

Приговором Жуковского районного суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и 6 месяцев.

- Кроме того, с подсудимого в пользу потерпевшего (родного брата погибшего, проживавшего с ним совместно) в счет компенсации морального вреда взыскан 1 000 000 рублей, - уточнили в пресс-службе. 

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 04.10.2022 15:00 1 1311
Тэги: происшествия дтп
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