Житель Калужской области, жестоко истязавший 10-летнюю падчерицу, отделался условным сроком

В пятницу, 23 сентября, в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Калужской области, сообщили о том, что в Жуковском районе вынесли приговор в отношении 27-летнего жителя, который истязал свою 10-летнюю падчерицу.

Как установил суд, с июня 2021 года по январь 2022 года мужчина (который, к слову, ранее уже был судим), систематически избивал ребенка. Изверг наносил удары по лицу и голове, избивал девочку пряжкой от ремня, таскал ее за волосы и поливал холодной водой, причем в присутствии ее же матери.

После последнего избиения в январе этого года девочке удалось сбежать и попросить помощи у соседей, которые позвонили ее бабушке. Позже, когда родственники приехали за ней в деревню, она рассказала, что отчим постоянно ее шлепал и раздавал подзатыльники. Девочка просила увезти ее в Москву, что близкие и сделали. В столице они сразу же отправили ребенка в медпункт и написали заявление в полицию.

Сам же гражданин в суде всячески отрицал свою вину, и убеждал присутствующих, что с падчерицей у них прекрасные, дружеские отношения. А то, что он иногда хватался за ремень и давал тумаки – так это в воспитательных целях за непослушание. А те побои, с которыми она поступила в трамвпункт, к нему якобы вообще отношения не имеют – дескать, ее могли избить, когда она сбежала.

В итоге, суд признал мужчину виновным в истязаниях лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы. Однако, оценив все обстоятельства, личность подсудимого и наличие смягчающих обстоятельств, суд решил, что исправление возможно и без отбывания срока, поэтому наказание решил назначить условным.

- Также суд частично удовлетворил заявленный прокурором в интересах несовершеннолетней потерпевшей гражданский иск о компенсации морального вреда, причиненного преступлением, и взыскал с осужденного 500000 рублей в пользу потерпевшей, - уточнили в пресс-службе.

В прокуратуре Калужской области заявили, что намерены обжаловать данный приговор в виде условного срока.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.