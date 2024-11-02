В Жуковском районе парикмахер в обнаженном виде стрижет клиентов

Экстравагантный салон 56-летняя жительница Калужской области открыла у себя дома.

Женщина также является единственным работникам своего заведения.

Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.

Калужанка из села Восход не скрывается от посторонних глаз и публикует в соцсетях пикантные видеоролики. Однако соседи подозревают, что к мастеру под псевдонимом Лора ходят не только за стрижками.

В ее списке услуг: стрижка в эротическом костюме, белье, а также в обнаженном виде. За свою работу Лора, настоящее имя Лариса, берет всего 500 рублей.

Мастер призывает связываться с ней заранее, как она объясняет, по причине плотной записи.

Как женщина рассказала корреспонденту РЕН-ТВ, ничего плохого она не делает, а выложенные видео списывает на побочные действия лекарств.

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