В Жуковском районе парикмахер в обнаженном виде стрижет клиентов
Экстравагантный салон 56-летняя жительница Калужской области открыла у себя дома.
Женщина также является единственным работникам своего заведения.
Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.
Калужанка из села Восход не скрывается от посторонних глаз и публикует в соцсетях пикантные видеоролики. Однако соседи подозревают, что к мастеру под псевдонимом Лора ходят не только за стрижками.
В ее списке услуг: стрижка в эротическом костюме, белье, а также в обнаженном виде. За свою работу Лора, настоящее имя Лариса, берет всего 500 рублей.
Мастер призывает связываться с ней заранее, как она объясняет, по причине плотной записи.
Как женщина рассказала корреспонденту РЕН-ТВ, ничего плохого она не делает, а выложенные видео списывает на побочные действия лекарств.
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