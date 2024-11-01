В Калужской области работница почты присвоила деньги за посылки

Жительницу Жуковского района обвиняют в восьми таких случаях, сообщили 1 ноября в Следственном комитете.

Осенью прошлого года она принимала с клиентов деньги за посылки, но наличные в кассу не вносила, а оставляла себе.

Ранее за такой же проступок эту же женщину осудили на год условно. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.

На данный момент обвиняемая уже не работает на почте.

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