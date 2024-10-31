В Калужской области 300 тысяч рублей выплатят пятилетнему мальчику, на которого напала собака
Деньги взыскали с владельца животного, сообщили в четверг, 31 октября, в прокуратуре региона.
Собака укусила ребенка за лицо в Жуковском районе.
Прокуратура будет контролировать, чтобы деньги выплатили в ближайшее время.
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