В Калужской области 300 тысяч рублей выплатят пятилетнему мальчику, на которого напала собака

Деньги взыскали с владельца животного, сообщили в четверг, 31 октября, в прокуратуре региона.

Собака укусила ребенка за лицо в Жуковском районе.

Прокуратура будет контролировать, чтобы деньги выплатили в ближайшее время.

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