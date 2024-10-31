В Калужской области 70-летний мужчина ножом ударил знакомого

Следственный комитет 31 октября сообщил о завершении расследования уголовного дела.

Преступление произошло в городе Белоусово Жуковского района в ночь на 22 июня.

По версии следствия, пенсионер был пьян, поссорился с другим мужчиной и нанес ему удар ножом в грудь.

Пострадавший выжил, но врачи зафиксировали у него тяжелые травмы.

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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