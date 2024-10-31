В Калужской области 21-летний мужчина пострадал в столкновении трех машин

Полиция сообщила подробности о ДТП, которое произошло на дороге Белоусово – Серпухов в Жуковском районе днем 30 октября.

По предварительным данным, 42-летний водитель «Форда Мондео» поворачивал налево и не пропустил встречные «Жигули».

После этого «Форд» отбросило на «Хендай Солярис».

В больницу с травмами попал молодой водитель «Жигулей».

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