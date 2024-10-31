В Жуковском районе иностранец фиктивно стал отцом ребенка

Районная прокуратура провела проверку.

Чтобы получить ВНЖ в России в упрощенном порядке мигрант за деньги вместе с матерью ребенка установили в отношении него отцовство.

Об этом 30 октября сообщили в прокуратуре Калужской области.

На самом деле с иностранцем женщина знакома не была и папой ее ребенка он тоже не был.

В итоге отцовство признали фиктивным.

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