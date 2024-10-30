В Калужской области подростки угнали машину

Двум несовершеннолетним предложил подзаработать на сдаче металлолома их 19-летний знакомый.

Втроем они в Жукове разбили окно машины, завели с толкача и перегнали в другой город.

Но вскоре полиция нашла виновников. Они не успели разобрать машину.

На 19-летнего молодого человека завели уголовные дела об угоне и вовлечении в преступление детей.

Самим подросткам также грозит наказание за участие в угоне.

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