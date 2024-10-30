В Калужской области обнаружили нарколабораторию

Ее организовал в Жуковском районе 39-летний мужчина из Ленинградской области, сообщили 30 октября в полиции.

У мужчины изъяли 135 граммов мефедрона.

Полиция полагает, что мужчина собирался продавать запрещенное вещество.

Также на месте найдено оборудование для изготовления наркотиков и пять контейнеров с жидкостью, которая отправлена на экспертизу.

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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