В Калужской области обнаружили нарколабораторию
Ее организовал в Жуковском районе 39-летний мужчина из Ленинградской области, сообщили 30 октября в полиции.
У мужчины изъяли 135 граммов мефедрона.
Полиция полагает, что мужчина собирался продавать запрещенное вещество.
Также на месте найдено оборудование для изготовления наркотиков и пять контейнеров с жидкостью, которая отправлена на экспертизу.
Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
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