Из России выдворили иностранцев, которые жили в Калужской области
Один из них уроженец Узбекистана, а второй Таджикистана.
Об этом 28 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Полиция задержала двух иностранцев в октябре в Белоусово. Они не уехали из России вовремя.
В итоге суд назначил им штраф в размере 3000 и 4000 рублей, а также выдворение за пределы страны.
До исполнения наказания их поместят в Центр временного содержания.
Пока постановление в законную силу еще не вступило.
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