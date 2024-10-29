Из России выдворили иностранцев, которые жили в Калужской области

Один из них уроженец Узбекистана, а второй Таджикистана.

Об этом 28 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Полиция задержала двух иностранцев в октябре в Белоусово. Они не уехали из России вовремя.

В итоге суд назначил им штраф в размере 3000 и 4000 рублей, а также выдворение за пределы страны.

До исполнения наказания их поместят в Центр временного содержания.

Пока постановление в законную силу еще не вступило.

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