В Калужской области пропала 64-летняя женщина

С 27 октября нет информации об Алле Банных, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Она живет в городе Кременки и в воскресенье ушла в неизвестном направлении.

Рост женщины – 165 сантиметров. Седые волосы. Была одета в оранжевую куртку, фиолетовую шапку и черные брюки.

Информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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