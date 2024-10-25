Житель Жуковского района заплатил налоги из-за страха, что его автомобиль арестуют

У мужчины также были долги по госпошлине и штрафу на 215 тысяч рублей.

25 октября об этом рассказало УФССП.

Однако платить калужанин не спешил и приставы возбудили исполнительное производство.

Мужчине запретили покидать страну и вынесли постановления о взыскании исполнительского сбора на сумму 17 тысяч рублей, а также арестовали его счета в кредитных учреждениях.

Помимо этого, мужчина не имел права проводить регистрационные действия с двумя автомобилями.

Со своими машинами расставаться жителю Жуковского района не хотелось, поэтому он расплатился с долгами. В общей сложности он отдал 232 тысячи рублей.

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