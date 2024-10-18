В Жуковском районе сгорел автобус

ЧП произошло 18 октября на 111 километре автодороги А-130 в районе деревни Красная Горка.

- В результате пожара уничтожены все сгораемые конструкции автобуса. В момент возгорания пассажиров в автобусе не было. Пострадавших нет, - рассказали в МЧС.

Также сообщается, что автобус могу вспыхнуть из-за неисправности систем, механизмов и узлов транспортного средства.

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