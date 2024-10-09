Строящийся дом сгорел в Жуковском районе

Пожар произошел в ночь на среду, 9 октября, в СНТ «Грибное местечко» на территории деревни Грибовка.

Фото охваченного огнем здания опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

В результате пожара никто из людей не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются.

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