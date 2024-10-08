В Калужской области арестовали пенсионера, который зарубил топором знакомого

Как мы уже рассказывали, трагедия произошла в ночь на 5 октября в деревне Фатеево Жуковского района.

По версии следствия, двое мужчин из Москвы вместе выпивали на даче и поссорились. 78-летний житель столицы схватился за топор и убил 48-летнего собутыльника.

Пострадавший умер на месте.

Подозреваемый заключен под стражу, сообщили 7 октября в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Ведется расследование уголовного дела об убийстве.

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