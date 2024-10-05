В Калужской области 78-летний мужчина зарубил своего знакомого топором
Трагедия произошла в ночь на субботу, 5 октября, в деревне Фатеево Жуковского района, сообщили в прокуратуре.
Мужчины вместе выпивали и поссорились.
По версии следствия, пенсионер схватился за топор и около 3 часов ночи четыре раза ударил топором по голове 48-летнего приятеля.
Пострадавший умер на месте.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства.
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