В Калужской области 78-летний мужчина зарубил своего знакомого топором

Трагедия произошла в ночь на субботу, 5 октября, в деревне Фатеево Жуковского района, сообщили в прокуратуре.

Мужчины вместе выпивали и поссорились.

По версии следствия, пенсионер схватился за топор и около 3 часов ночи четыре раза ударил топором по голове 48-летнего приятеля.

Пострадавший умер на месте.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

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