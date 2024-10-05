Машина спасателей столкнулась с «Тойотой» в Белоусово
Авария произошла вечером 4 октября на улице Промышленной.
По предварительным данным, «Фольксваген Крафтер» аварийно-спасательной службы столкнулся с легковушкой.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Травмы получил один человек.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!