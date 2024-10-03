В Белоусово включат сирены

Об этом в последний момент предупредили в администрации Жуковского района.

В четверг, 3 октября, с 12:15 будет проводиться проверка автоматизированной системы оповещения населения на территории газового предприятия.

Людей просят соблюдать спокойствие.

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